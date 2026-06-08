Нижегородская область заняла 35 место по доступности бензина в России

Нижегородской области досталась 35 строчка в рейтинге субъектов России по доступности бензина. Исследование провели эксперты РИА Новости.
По информации аналитиков, на чистую среднюю зарплату нижегородцы могут купить 1130 литров бензина марки АИ-92 в месяц. В апреле 2026-го водители отдавали за литр этого топлива 63,34 рубля. За полгода его стоимость выросла на 12,3%.
Первое место в рейтинге заняла Москва, второе — Чукотский автономный округ. Тройку лидеров завершил Ямало-Ненецкий АО.
Ранее мы писали, что 75% нижегородцев будут получать 200 тысяч рублей в месяц через 10 лет.