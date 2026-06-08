Нижегородская область заняла 35 место по доступности бензина в России

По информации аналитиков, на чистую среднюю зарплату нижегородцы могут купить 1130 литров бензина марки АИ-92 в месяц. В апреле 2026-го водители отдавали за литр этого топлива 63,34 рубля. За полгода его стоимость выросла на 12,3%.