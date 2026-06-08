Отключение электроэнергии произошло в Маркова под Иркутском

IrkutskMedia, 8 июня. Аварийное отключение электричества произошло в поселке Маркова сегодня, в 13:15. Как уточняют энергетики, без электроэнергии осталась часть домов в микрорайоне Луговое на улицах Алексея Рыбака, Видная, Дивная, Луговая, Медовая, Рассветная, пишет ИА IrkutskMedia.