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Отключение электроэнергии произошло в Маркова под Иркутском

Специалисты ведут работы по выяснению причины случившегося.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 8 июня. Аварийное отключение электричества произошло в поселке Маркова сегодня, в 13:15. Как уточняют энергетики, без электроэнергии осталась часть домов в микрорайоне Луговое на улицах Алексея Рыбака, Видная, Дивная, Луговая, Медовая, Рассветная, пишет ИА IrkutskMedia.

В тг-канале «СВЕТ38» (18+) сообщается, что бригада «Южных электрических сетей» выехала на место для определения и устранения причины отключения. Ориентировочно, электроэнергию планируют вновь подать в дома в 16:00.

Напомним, что сегодня также произошло отключение электричества на нескольких улицах и в ряде СНТ в Иркутском районе.