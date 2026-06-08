Отключение электроэнергии произошло в Маркова под Иркутском

IrkutskMedia, 8 июня. Аварийное отключение электричества произошло в поселке Маркова сегодня, в 13:15. Как уточняют энергетики, без электроэнергии осталась часть домов в микрорайоне Луговое на улицах Алексея Рыбака, Видная, Дивная, Луговая, Медовая, Рассветная, пишет ИА IrkutskMedia.
В тг-канале «СВЕТ38» (18+) сообщается, что бригада «Южных электрических сетей» выехала на место для определения и устранения причины отключения. Ориентировочно, электроэнергию планируют вновь подать в дома в 16:00.
Напомним, что сегодня также произошло отключение электричества на нескольких улицах и в ряде СНТ в Иркутском районе.