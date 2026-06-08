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В Уфе студент создал ИИ-калькулятор для расчета стоимости дома

Первокурсник магистратуры УГНТУ и участник Молодежной общественной палаты при Госсобрании РБ Артур Рауш разработал калькулятор для оценки затрат на строительство дома. Не так давно он представил свой проект на Стратегической сессии, посвященной внедрению искусственного интеллекта в Башкортостане.

Источник: "Российская газета"

По словам Артура, калькулятор позволяет быстро рассчитать предварительную стоимость коттеджа с учетом параметров проекта. Кроме того, он помогает подобрать мебель, соответствующую выбранному стилю интерьера. В дальнейшем планируется интеграция калькулятора с реестром поставщиков Башкирии, что облегчит покупку материалов и повысит полезность инструмента.

Проект был реализован при поддержке конкурса грантов «Студенческий стартап». На полученные средства создана рабочая версия сервиса, которая продолжает развиваться. В настоящее время доступен веб-сайт с базой данных отечественных производителей строительных материалов и комплектующих.

«Для расчета стоимости строительства пользователю необходимо ввести основные параметры объекта: площадь, высоту, этажность, тип и материалы. Система на основе этих данных формирует предварительный расчет стоимости каждого элемента и выдает отчет с детализацией и ценами. После расчета ИИ-ассистент анализирует параметры дома и предлагает рекомендации по строительству и выбору материалов», — поделился автор проекта.

Артур создавал калькулятор вместе с другими студентами Егором Савиным и Арсеном Газимовым. Разработчики планируют улучшить интеллектуальные функции калькулятора, расширить базу материалов и производителей, повысить точность расчетов и внедрить новые сервисы для пользователей строительной отрасли.