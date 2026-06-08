В Уфе студент создал ИИ-калькулятор для расчета стоимости дома

По словам Артура, калькулятор позволяет быстро рассчитать предварительную стоимость коттеджа с учетом параметров проекта. Кроме того, он помогает подобрать мебель, соответствующую выбранному стилю интерьера. В дальнейшем планируется интеграция калькулятора с реестром поставщиков Башкирии, что облегчит покупку материалов и повысит полезность инструмента.
Проект был реализован при поддержке конкурса грантов «Студенческий стартап». На полученные средства создана рабочая версия сервиса, которая продолжает развиваться. В настоящее время доступен веб-сайт с базой данных отечественных производителей строительных материалов и комплектующих.
«Для расчета стоимости строительства пользователю необходимо ввести основные параметры объекта: площадь, высоту, этажность, тип и материалы. Система на основе этих данных формирует предварительный расчет стоимости каждого элемента и выдает отчет с детализацией и ценами. После расчета ИИ-ассистент анализирует параметры дома и предлагает рекомендации по строительству и выбору материалов», — поделился автор проекта.
Артур создавал калькулятор вместе с другими студентами Егором Савиным и Арсеном Газимовым. Разработчики планируют улучшить интеллектуальные функции калькулятора, расширить базу материалов и производителей, повысить точность расчетов и внедрить новые сервисы для пользователей строительной отрасли.