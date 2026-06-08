В Уфе студент создал ИИ-калькулятор для расчета стоимости дома

Первокурсник магистратуры УГНТУ и участник Молодежной общественной палаты при Госсобрании РБ Артур Рауш разработал калькулятор для оценки затрат на строительство дома. Не так давно он представил свой проект на Стратегической сессии, посвященной внедрению искусственного интеллекта в Башкортостане.