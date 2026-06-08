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Фестиваль «Море камбалы» пройдет на севере Хабаровского края

В День России в Охотском районе состоится гастрономическо-рыболовный фестиваль «Море камбалы». Участники посоревнуются в командной и индивидуальной ловле камбалы. Команды формируются из 3−5 человек. Победителей определят по количеству выловленной рыбы. Для одиночных рыболовов предусмотрен личный зачет. Конкурс включает номинации: «Самый большой улов», «Самая большая рыба», «Самая маленькая рыба», «Самый маленький участник», «Опытный рыбак», "Самое вкусное.

В День России в Охотском районе состоится гастрономическо-рыболовный фестиваль «Море камбалы». Участники посоревнуются в командной и индивидуальной ловле камбалы. Команды формируются из 3−5 человек. Победителей определят по количеству выловленной рыбы. Для одиночных рыболовов предусмотрен личный зачет. Конкурс включает номинации: «Самый большой улов», «Самая большая рыба», «Самая маленькая рыба», «Самый маленький участник», «Опытный рыбак», «Самое вкусное блюдо из камбалы». Гостей ждет культурная программа с концертами местных артистов.