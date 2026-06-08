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Капитальный ремонт улицы Серышева идет с опережением графика в Хабаровске

Об этом сообщили в администрации города. Реконструкция проходит в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В этом году участок улицы Серышева обновят до Знаменщикова, а в следующем дорогу приведут в порядок вплоть до улицы Воронежской. На эти цели выделено почти 234 млн рублей. Окончание работ запланировано на октябрь 2027-го. В ходе реконструкции здесь частично заменят основание.

Об этом сообщили в администрации города. Реконструкция проходит в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В этом году участок улицы Серышева обновят до Знаменщикова, а в следующем дорогу приведут в порядок вплоть до улицы Воронежской. На эти цели выделено почти 234 млн рублей. Окончание работ запланировано на октябрь 2027-го. В ходе реконструкции здесь частично заменят основание на участках с выявленными «слабыми» зонами, полностью обновят старые бордюры, уложат два слоя асфальта. Движение транспорта на время ремонта полностью не перекрывается.