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Хабаровский музыкальный театр отметит закрытие 100-го театрального сезона концертом под открытым небом (6+)

Гала-концерт пройдет 20 июня на площадке Хабаровского краевого музея имени Гродекова. Организаторы обещают хабаровчанам и гостям города настоящий праздник музыки. На концерте выступит симфонический оркестр театра под управлением дирижера Руслана Антипинского. Солисты ХМТ исполнят золотые хиты советской и российской эстрады. Билеты можно приобрести на сайте ХМТ.

Гала-концерт пройдет 20 июня на площадке Хабаровского краевого музея имени Гродекова. Организаторы обещают хабаровчанам и гостям города настоящий праздник музыки. На концерте выступит симфонический оркестр театра под управлением дирижера Руслана Антипинского. Солисты ХМТ исполнят золотые хиты советской и российской эстрады. Билеты можно приобрести на сайте ХМТ.