Писатель Прилепин не планирует продлевать контракт для участия в СВО

Российский писатель и политик Захар (Евгений — прим. «ВМ») Прилепин не захотел продлевать контракт для участия в специальной военной операции (СВО). Об этом в понедельник, 8 июня, он сообщил в беседе с журналистами.
— Контракт пока не продлеваю. У меня последний контракт был в Добровольческом корпусе. Это особое соединение, где контракты конечные, где можно заключить контракт на полгода, на год. У нас пошло на это наше военное руководство, — уточнил он.
Публицист также объяснил, что Добровольческий корпус — отдельная структура в составе оборонного ведомства, где военные получают выплаты, помимо так называемых подъемных.
— Это добровольцы, ополченцы. Там основной состав — добровольцы Донбасса, которые не могут попасть либо не хотят заходить в Росгвардию или в министерство обороны в качестве кадровых военных, — цитирует его ТАСС.
В октябре прошлого года Прилепин подписал контракт с Минобороны России и рассказал, что это «история», которую он начал с товарищами в 2014 году. До этого его представители отмечали, что общественный деятель планирует полностью посвятить себя службе и выполнению боевых задач.