Морской порт Аяна принял первое судно в рамках летней навигации

7 июня в морском порту села Аян пришвартовалось судно СПП‑020 ООО «Рыбодобывающая артель “Рыбное дело”». Это событие ознаменовало официальное начало летней навигации в регионе — периода, от которого напрямую зависит снабжение отдаленных северных территорий. Об этом сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня».
Для северных районов, подобных Аяно‑Майскому, прибытие грузового судна — всегда особое и долгожданное событие. Из‑за сложной логистики и суровых климатических условий доставка товаров сюда возможна лишь в ограниченный период года: зимой — по зимникам или самолетом, а летом — морским путем. Поэтому каждый первый рейс навигации становится настоящим праздником для местных жителей.
В администрации Аяно‑Майского района подчеркнули, что почти неделю судно стояло в Николаевске‑на‑Амуре в ожидании благоприятных погодных условий.
В Аян доставили более 80 тонн жизненно важных товаров: свежие овощи и фрукты, широкий ассортимент кондитерских и бакалейных изделий, другие товары первой необходимости.
Часть груза, в том числе продовольственные товары, отправят в село Нелькан, еще один населенный пункт района, который также зависит от сезонных поставок.
— Этот рейс имеет особое значение для всех жителей Аяна, поскольку он обеспечил население райцентра качественными продуктами после долгого перерыва в поставках, — отметил глава Аяно-Майского района Сергей Альбертовский.
Следующая поставка груза в Аян ожидается через две недели при условии благоприятной погоды. Местные власти и логистические службы продолжают внимательно следить за метеопрогнозом, чтобы максимально эффективно организовать дальнейшие рейсы и обеспечить бесперебойное снабжение района на весь летний период.