Морской порт Аяна принял первое судно в рамках летней навигации

Для северных районов, подобных Аяно‑Майскому, прибытие грузового судна — всегда особое и долгожданное событие. Из‑за сложной логистики и суровых климатических условий доставка товаров сюда возможна лишь в ограниченный период года: зимой — по зимникам или самолетом, а летом — морским путем. Поэтому каждый первый рейс навигации становится настоящим праздником для местных жителей.