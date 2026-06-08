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После атаки БПЛА в аэропорту Волгограда задерживаются два рейса

Отмена плана «Ковер» позволила возобновить полеты, но несколько рейсов пока задерживаются.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде аэропорт активно восстанавливает свою работу, возвращаясь к привычному графику после временных ограничений, введенных ночью 8 июня 2026 года. Устром Росавиация полностью сняла все запреты на прием и отправление воздушных судов из волгоградского аэропорта, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Несмотря на снятие ограничений, некоторые изменения в расписании все же произошли. Так, прибытие рейса авиакомпании «Победа» из московского Шереметьево задерживается. Вместо запланированных 09:10 по московскому времени, самолет ожидают в 10:35. Также пассажирам, вылетающим в Анталью, придется немного подождать: их рейс отправится не в 13:30, а в 17:30.

Эти меры были связаны с беспилотной опасностью, которая действовала на территории Волгоградской области в ночь на 8 июня и была отменена в 05:46 по московскому времени.

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