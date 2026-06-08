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Не менее 3 человек погибли и 5 ранены при землетрясении на Филиппинах

Землетрясение на Филиппинах По меньшей мере три человека погибли, еще пятеро были ранены в результате землетрясения на Филиппинах, сообщает Би-би-си.

Источник: РБК

Землетрясение на Филиппинах.

По меньшей мере три человека погибли, еще пятеро были ранены в результате землетрясения на Филиппинах, сообщает Би-би-си.

Стихийное бедствие произошло на юге страны — у побережья острова Минданао. Кадры, заснятые очевидцами, показывают, как рушатся здания.

По сведениям Би-би-си, магнитуда землетрясения составила 7,8. Местный Институт вулканологии и сейсмологии оценил магнитуду землетрясения, как 8,1.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, подземный толчок произошел в 51 км от города Хенераль-Сантос, где проживают 679 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

После землетрясения на Филиппинах также объявлена угроза цунами.

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