Не менее 3 человек погибли и 5 ранены при землетрясении на Филиппинах

Землетрясение на Филиппинах.
По меньшей мере три человека погибли, еще пятеро были ранены в результате землетрясения на Филиппинах, сообщает Би-би-си.
Стихийное бедствие произошло на юге страны — у побережья острова Минданао. Кадры, заснятые очевидцами, показывают, как рушатся здания.
По сведениям Би-би-си, магнитуда землетрясения составила 7,8. Местный Институт вулканологии и сейсмологии оценил магнитуду землетрясения, как 8,1.
По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, подземный толчок произошел в 51 км от города Хенераль-Сантос, где проживают 679 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
После землетрясения на Филиппинах также объявлена угроза цунами.
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