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В Николаевской области на месте прилёта в небо взмыли густые клубы чёрного дыма

В Баштанском районе Николаевской области после прилёта начался крупный пожар. Об этом сообщают местные источники.

Источник: Life.ru

Крупный пожар после прилёта в Николаевской области. Видео © Telegram / HKR.

Официального подтверждения от властей на данный момент не поступало. Информация о возможных последствиях и поражённом объекте уточняется.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Новороссийске на территории перевалочного комплекса вспыхнул пожар после атаки украинского беспилотника. К тушению возгорания на топливном объекте привлекли 130 человек и 39 единиц техники.

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