Врио главы Дагестана рассказал о помощи пострадавшим от паводков

С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Все пострадавшие от паводков жители Дагестана должны получить помощь в восстановлении своих домов, а тем, кто не оформил право собственности на свое жилье, будет оказана поддержка за счет средств внебюджетных фондов, речь о миллиардах рублей, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ врио главы республики Федор Щукин.
«Как сказал президент, помощь должна быть оказана всем, кто в ней нуждается, в данном случае по закону — кто пострадал, всем должна быть оказана помощь», — сказал РИА Новости Щукин.
Он отметил, что примерно треть из поврежденных паводками домов официально не зарегистрированы.
«Здесь для того, чтобы компенсировать ущерб, либо возвести объекты, оплатить возведение и стройку, будут задействованы и уже задействуются сейчас средства внебюджетных фондов, которые складываются из пожертвований юридических лиц, граждан», — добавил Щукин.
Врио главы региона подчеркнул, что важная задача на сегодня — контроль расходования средств, чтобы процесс выплат был прозрачен, и каждый рубль дошел до адресата.
«Средства, которые будут задействованы на возмещение ущерба по данной категории, исчисляются миллиардами рублей. Это очень серьезный объем… На сегодня сложно сказать, хватит ли тех собранных средств, которые на сегодня уже аккумулированы в целом ряде внебюджетных фондов, потому что продолжается еще подсчет, обращаются люди», — пояснил собеседник агентства.
Ранее дагестанский благотворительный фонд «Надежда» закрыл сбор на 1 миллиард рублей для помощь пострадавшим во время наводнений. В организации отмечали, что это самый большой сбор за историю благотворительности России.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.