Врио главы Дагестана рассказал о помощи пострадавшим от паводков

«Средства, которые будут задействованы на возмещение ущерба по данной категории, исчисляются миллиардами рублей. Это очень серьезный объем… На сегодня сложно сказать, хватит ли тех собранных средств, которые на сегодня уже аккумулированы в целом ряде внебюджетных фондов, потому что продолжается еще подсчет, обращаются люди», — пояснил собеседник агентства.