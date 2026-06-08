На фестивале VK Fest в Казани впервые прошла церемония бракосочетания

Молодожены познакомились три года назад во «ВКонтакте». Их первая встреча произошла в Казани. Объединили молодых людей общие увлечения: любовь к путешествиям, скорости, в особенности к мотоциклам. Как рассказала невеста, уже через два месяца после знакомства Зульфат подарил ей новый мотоцикл. Елизавета призналась, что сердце екнуло с первых сообщений — она сразу поняла, что это судьба.