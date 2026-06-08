На фестивале VK Fest в Казани впервые прошла церемония бракосочетания

Связали себя узами брака Елизавета из Иркутска и Зульфат из Татарстана, пишет ИА «Татар-информ».
Молодожены познакомились три года назад во «ВКонтакте». Их первая встреча произошла в Казани. Объединили молодых людей общие увлечения: любовь к путешествиям, скорости, в особенности к мотоциклам. Как рассказала невеста, уже через два месяца после знакомства Зульфат подарил ей новый мотоцикл. Елизавета призналась, что сердце екнуло с первых сообщений — она сразу поняла, что это судьба.
Ведущей церемонии стала заслуженный работник культуры РТ, сотрудник Управления ЗАГС Казани Гузель Мухутдинова.
Также пару со знаменательным событием поздравила заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева, в том числе от имени Раиса республики, пожелав молодоженам приумножения достижений и семейного счастья.
После официальной регистрации брака молодожены обменялись обручальными кольцами и скрепили союз подписями.