Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На фестивале VK Fest в Казани впервые прошла церемония бракосочетания

В столице Татарстана на площадке музыкального фестиваля VK Fest состоялось необычное событие — на татарской сцене «Идел» впервые в истории фестиваля зарегистрировали брак.

Источник: ИА Татар-информ

Связали себя узами брака Елизавета из Иркутска и Зульфат из Татарстана, пишет ИА «Татар-информ».

Молодожены познакомились три года назад во «ВКонтакте». Их первая встреча произошла в Казани. Объединили молодых людей общие увлечения: любовь к путешествиям, скорости, в особенности к мотоциклам. Как рассказала невеста, уже через два месяца после знакомства Зульфат подарил ей новый мотоцикл. Елизавета призналась, что сердце екнуло с первых сообщений — она сразу поняла, что это судьба.

Ведущей церемонии стала заслуженный работник культуры РТ, сотрудник Управления ЗАГС Казани Гузель Мухутдинова.

Также пару со знаменательным событием поздравила заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева, в том числе от имени Раиса республики, пожелав молодоженам приумножения достижений и семейного счастья.

После официальной регистрации брака молодожены обменялись обручальными кольцами и скрепили союз подписями.