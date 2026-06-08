Минздрав не подтвердил дефицит инсулиносодержащих препаратов в Калининградской области

Среди аптечных пунктов в Калининградской области распространяют документ, в котором говорится о якобы имеющемся дефиците инсулиносодержащих препаратов. Однако, волноваться не стоит. Как сообщили в региональном минздраве, эта информация не соответствует действительности, а документ, который рассылают по торговым точкам — поддельный.