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Минздрав не подтвердил дефицит инсулиносодержащих препаратов в Калининградской области

В аптеки региона начали приходить поддельные письма о нехватке лекарств.

Источник: Комсомольская правда

Среди аптечных пунктов в Калининградской области распространяют документ, в котором говорится о якобы имеющемся дефиците инсулиносодержащих препаратов. Однако, волноваться не стоит. Как сообщили в региональном минздраве, эта информация не соответствует действительности, а документ, который рассылают по торговым точкам — поддельный.

«Министерство здравоохранения Калининградской области официально подтверждает: дефицита инсулиносодержащих препаратов в регионе не наблюдается; все необходимые лекарственные средства, включая инсулины, доступны в аптечной сети в полном объеме», — говорится в сообщении-опровержении.

Отмечается, что поставки препаратов идут в штатном режиме согласно утвержденному графику, а запасы инсулиносодержащих лекарств на региональных складах превышают нормативные потребности.

Есть вопросы и сомнения? Звоните на горячую линию регионального минздрава: 122 доб. 1 и затем 5.