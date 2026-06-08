Ростовская область подписала на ПМЭФ соглашения на 76,9 млрд рублей

На Петербургском экономическом форуме Ростовская область заключила 17 инвестиционных соглашений на общую сумму 76,9 миллиарда рублей. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
На форуме глава региона обсудил с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером программу газификации. В ближайшие пять лет газ планируют провести еще в более чем 220 населенных пунктов области.
С «Росатомом» было продлено соглашение о сотрудничестве. Госкорпорация продолжит вкладываться в Волгодонск — строить и ремонтировать социальные объекты, создавать комфортную среду для горожан.
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