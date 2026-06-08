Глава Минтруда не увидел смысла закреплять четырехдневку в законе

Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что не видит смысла законодательно закреплять четырехдневную рабочую неделю. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам министра, действующие нормы трудового законодательства уже позволяют гибко регулировать режим занятости. Он пояснил, что сейчас работники и работодатели могут использовать разные форматы занятости. Среди них совмещение удаленной работы с посещением офиса, полностью дистанционный формат, работа по количеству часов или сдельная оплата.
Поэтому, по словам Котякова, жесткое законодательное закрепление четырехдневной рабочей недели сейчас не требуется.
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