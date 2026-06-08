Глава Минтруда не увидел смысла закреплять четырехдневку в законе

По словам министра, действующие нормы трудового законодательства уже позволяют гибко регулировать режим занятости. Он пояснил, что сейчас работники и работодатели могут использовать разные форматы занятости. Среди них совмещение удаленной работы с посещением офиса, полностью дистанционный формат, работа по количеству часов или сдельная оплата.