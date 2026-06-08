Рудковская заявила, что сын Александр перешел в сборную Азербайджана ради турниров

Продюсер Яна Рудковская высказалась о переходе своего сына Александра Плющенко в сборную Азербайджана. Ее комментарий приводит Sport24.
Рудковская заявила, что считает сына гражданином мира, и отметила, что теперь он получил возможность в течение пяти лет выступать на международных соревнованиях.
— Мы ему даем шанс реализовать себя в юниорах, показать свой уровень, — цитирует продюсер Sport24.
Фигурист Евгений Плющенко рассказал, что его сын получил спортивное гражданство Азербайджана всего на пять лет. При этом фигуристка Алена Леонова выразила мнение, что решение семьи Плющенко является адекватным и обоснованным.
Александр Плющенко заявил, что, несмотря на получение спортивного гражданства Азербайджана, он остается русским. Спортсмен также выразил пожелание, чтобы в Россию приезжало как можно больше фигуристов из разных стран.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что решение Александра Плющенко — личное дело семьи. Президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе также сообщил, что организация одобрила решение о переходе Плющенко-младшего в сборную Азербайджана.