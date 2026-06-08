Партия премьер-министра Армении Пашиняна не набрала 50 процентов голосов на выборах

Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна по итогам обработки всех голосов не набрала 50 процентов. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщили в ЦИК республики.
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