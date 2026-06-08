Виктор Музалевский из Хабаровского края не бросил раненого товарища на поле боя

Военнослужащий мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, сержант Виктор Музалевский в ходе выполнения боевой задачи проявил самоотверженность, решительность и верность воинскому долгу.
За спасение сослуживца и грамотные действия в критической ситуации он удостоен ведомственных медалей: «За воинскую доблесть» II степени, «За боевые отличия», а также государственных наград — медалей Жукова и Суворова, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Колона двигалась с тыловых позиций на передовые и попала под интенсивный артиллерийский обстрел противника. Один из снарядов разорвался в непосредственной близости от колонны, личный состав был вынужден рассредоточиться. Заместитель командира сержант Музалевский мгновенно оценил обстановку, чётко отдал команды следовать в укрытие, а сам занял наиболее выгодную точку наблюдения.
Обнаружив, что с ними нет одного из военнослужащих, сержант Виктор Музалевский, не раздумывая, вернулся назад по открытому участку местности под продолжающимся огнём вражеской артиллерии. Рискуя собственной жизнью, он разыскал бойца, который был контужен, и вывел его к основной группе.
Благодаря решительности, самоотверженности и грамотным действиям Виктора Музалевского, в критической ситуации удалось избежать потерь среди личного состава. Все остались живы.