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Виктор Музалевский из Хабаровского края не бросил раненого товарища на поле боя

За решительность и самоотверженность он награжден медалями Жукова и Суворова.

Военнослужащий мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, сержант Виктор Музалевский в ходе выполнения боевой задачи проявил самоотверженность, решительность и верность воинскому долгу.

За спасение сослуживца и грамотные действия в критической ситуации он удостоен ведомственных медалей: «За воинскую доблесть» II степени, «За боевые отличия», а также государственных наград — медалей Жукова и Суворова, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Колона двигалась с тыловых позиций на передовые и попала под интенсивный артиллерийский обстрел противника. Один из снарядов разорвался в непосредственной близости от колонны, личный состав был вынужден рассредоточиться. Заместитель командира сержант Музалевский мгновенно оценил обстановку, чётко отдал команды следовать в укрытие, а сам занял наиболее выгодную точку наблюдения.

Обнаружив, что с ними нет одного из военнослужащих, сержант Виктор Музалевский, не раздумывая, вернулся назад по открытому участку местности под продолжающимся огнём вражеской артиллерии. Рискуя собственной жизнью, он разыскал бойца, который был контужен, и вывел его к основной группе.

Благодаря решительности, самоотверженности и грамотным действиям Виктора Музалевского, в критической ситуации удалось избежать потерь среди личного состава. Все остались живы.