Виктор Музалевский из Хабаровского края не бросил раненого товарища на поле боя

Обнаружив, что с ними нет одного из военнослужащих, сержант Виктор Музалевский, не раздумывая, вернулся назад по открытому участку местности под продолжающимся огнём вражеской артиллерии. Рискуя собственной жизнью, он разыскал бойца, который был контужен, и вывел его к основной группе.