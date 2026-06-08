Продолжается голосование за благоустройство пространств Советского района Красноярска

«Хотим видеть тихий и уютный уголок, место отдыха для детей. С учетом того, что здесь рядом Дворец культуры и молодёжный центр, нужна событийная площадка, где летом будут проводиться различные мероприятия и концерты», — делится Надежда Егорова, председатель многоквартирного дома по адресу пр. Металлургов, 22а.