Продолжается голосование за благоустройство пространств Советского района Красноярска

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жители Красноярска продолжают голосовать за благоустройство общественных пространств в 2027 году. В Советском районе среди лидеров — сквер у дворца «Сокол» и въезд в микрорайон Солнечный.
За сквер в Зеленой Роще у ледового дворца проголосовали почти 19 тысяч человек. Территория, ранее пользовавшаяся популярностью, со временем пришла в негодность и сейчас нуждается в модернизации.
«Хотим видеть тихий и уютный уголок, место отдыха для детей. С учетом того, что здесь рядом Дворец культуры и молодёжный центр, нужна событийная площадка, где летом будут проводиться различные мероприятия и концерты», — делится Надежда Егорова, председатель многоквартирного дома по адресу пр. Металлургов, 22а.
За пустырь на въезде в микрорайон «Солнечный» проголосовали почти 13 тысяч горожан. Это место со стелой района стала визитной карточкой для жителей.
Отдать свой голос может любой желающий старше 14 лет до 12 июня. В план благоустройства попадут восемь территорий, набравших наибольшее количество голосов. Ремонт объектов будет проводиться в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», который реализуется по решению Президента России, напомнили в мэрии Красноярска.