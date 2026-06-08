Крымчан приглашают на Крестный ход в горы

«На вершине, перед поклонным крестом, священники и молящиеся совершили водосвятный молебен, поблагодарив Господа за все Его благодеяния. В молитвенном чине были возглашены особые прошения из полевого требника СВО о наших воинах, об их чадах, родителях и женах, а также молитвы о Святой Руси и воинах, на брани находящихся», — говорится в сообщении Крымской митрополии.