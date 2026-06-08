Крымчан приглашают на Крестный ход в горы

«На вершине будет совершен водосвятный молебен у поклонного Креста, установленного на месте, где сохранились камни фундамента средневековой Свято-Иоанно-Предтеченской церкви-крепости», — говорится в анонсе на сайте Крымской митрополии.
При этом верующих просят обратить особое внимание на погоду, которая может быть непредсказуемой, одеваться соответствено. А также настоятельно рекомендуют рассчитать свои силы перед продолжительным подъемом.
Ранее в Духов день, который в 2026 году выпал на 1 июня, верующие поднимались крестным ходом от Ангарского перевала до вершины Эклизи-Бурун (Церковный мыс) горы Чатыр-Даг. В крестном ходе приняли участие священнослужители благочиний Симферопольской и Крымской епархии, а также паломники из Судака, Феодосии и Керчи — всего более 150 человек.
«На вершине, перед поклонным крестом, священники и молящиеся совершили водосвятный молебен, поблагодарив Господа за все Его благодеяния. В молитвенном чине были возглашены особые прошения из полевого требника СВО о наших воинах, об их чадах, родителях и женах, а также молитвы о Святой Руси и воинах, на брани находящихся», — говорится в сообщении Крымской митрополии.