Петербург впервые вошел в тройку лучших инвестиционных климатов страны

«В истории автопрома Северной столицы открывается динамичная и перспективная глава. Перезапуск производства на площадке в Шушарах — это не просто открытие конвейера. Мы возрождаем традиции инженерного мастерства, передаем эстафету новым поколениям конструкторов, технологов и рабочих. Сегодня Петербург — один из ключевых центров отечественного автопрома, и его роль в укреплении технологического суверенитета страны становится все более значимой. Рост производства автомобилей в четыре раза за 2025 год — яркое тому подтверждение. Запуск “Сената 900” даст новый импульс развитию отрасли и экономики города в целом», — подчеркнул губернатор Александр Беглов.