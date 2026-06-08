Петербург впервые вошел в тройку лучших инвестиционных климатов страны

Петербург 5 июня на ПМЭФ-2026 впервые занял место в тройке лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата АСИ. Поднявшись на три позиции, город закрепил свой результат конкретными проектами форума: первый в России серийный завод промышленных роботов, реиндустриализация легендарного «ЛОМО» и новая фармацевтическая площадка, которая претендует на статус крупнейшего в стране производства биотехнологических препаратов. Все три проекта объединяет одно: город системно укрепляет промышленный суверенитет — через рабочие места, налоговые отчисления и технологии, которые Петербург перестает покупать за рубежом. Подробнее — в нашей статье.
Перезапуск петербургского автокластера.
Флагманом недели стал запуск автомобиля представительского класса SENAT 900. 4 июня первый заместитель председателя Правительства РФ Денис Мантуров, губернатор Александр Беглов, глава «Газпрома» Алексей Миллер и генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин нажали символическую кнопку прямо на площадке ПМЭФ — и по трансляции увидели, как с конвейера в Шушарах сходят первые машины.
Россия не выпускала автомобили представительского класса около сорока лет: производство легендарной «Чайки» на Горьковском автозаводе остановили еще в 1988 году. SENAT 900 — полноприводный седан с трехлитровым двигателем V6 мощностью 326 лошадиных сил, восьмиступенчатой коробкой передачи и разгоном до 100 км/ч за 6,5 секунд.
«В истории автопрома Северной столицы открывается динамичная и перспективная глава. Перезапуск производства на площадке в Шушарах — это не просто открытие конвейера. Мы возрождаем традиции инженерного мастерства, передаем эстафету новым поколениям конструкторов, технологов и рабочих. Сегодня Петербург — один из ключевых центров отечественного автопрома, и его роль в укреплении технологического суверенитета страны становится все более значимой. Рост производства автомобилей в четыре раза за 2025 год — яркое тому подтверждение. Запуск “Сената 900” даст новый импульс развитию отрасли и экономики города в целом», — подчеркнул губернатор Александр Беглов.
Он также отметил, что с возобновлением производства в Шушарах все петербургские площадки по выпуску автомобилей снова встали в строй. «Автопром Санкт-Петербурга возродился и работает на благо нашей страны», — добавил губернатор.
Новый кластер оптики и микроэлектроники.
Также на площадке ПМЭФ-2026 Петербург и концерн «Калашников» подписали соглашение о реиндустриализации промышленных территорий АО «ЛОМО» — предприятия с более чем столетней историей и единственного в стране производителя медицинских видеоэндоскопов.
Реновация охватит более 17 гектаров в Калининском районе: здесь обновят производственные мощности, модернизируют инженерную инфраструктуру и создадут условия для размещения высокотехнологичных компаний. Общий объем инвестиций составит не менее 7,5 млрд рублей, на новых площадках появится около 1200 рабочих мест. Реализация проекта запланирована на 2027−2032 годы.
«Это соглашение необходимо для модернизации и локализации в Петербурге нового производства в сферах оптики, электроники, приборостроения. Реализация проекта усилит позиции нашего города как одного из ключевых научно-технологических центров России. Проект будет способствовать развитию промышленной кооперации, привлечению малого и среднего технологического бизнеса. Город поддерживает инициативу “ЛОМО” по формированию нового кластера», — заявил Беглов.
Биотехнологическое лидерство.
В присутствии министра промышленности и торговли Антона Алиханова и губернатора Беглова правительство Петербурга и АО «Фармасинтез-Норд» 5 июня подписали соглашение о третьей производственной площадке компании. Новое предприятие займется выпуском препаратов для лечения социально значимых заболеваний и по масштабу претендует на звание крупнейшего в России производства биотехнологических препаратов.
«Фармацевтический кластер — один из самых динамично развивающихся в Петербурге. В него входят 24 крупных предприятия, и “Фармасинтез‑Норд” — одно из них. Сегодня мы заключили соглашение о создании третьей площадки этой компании. Развернем на ней крупнейшее в России производство биотехнологических препаратов. В петербургской фармацевтике сосредоточены лучшие разработки, кадры и ресурсы. Правительство города поддерживает эту важную отрасль и создает комфортные условия для создания новых предприятий», — отметил Александр Беглов.
Проект создаст около тысячи высококвалифицированных рабочих мест, снизит зависимость страны от импорта стратегически важных лекарств и войдет в президентский нацпроект «Технологическое обеспечение биоэкономики», стартовавший в 2026 году.
Первый в России завод промышленных роботов.
3 июня на площадке «Новоорловская» особой экономической зоны «Санкт-Петербург» Мантуров и Беглов открыли завод «Семаргл» — первое в стране предприятие, которое серийно выпускает широкую линейку роботизированного и автоматизированного оборудования для складской и производственной логистики. Объем инвестиций составил 1,085 млрд рублей, на заводе появилось еще 150 рабочих мест.
Роботы и автоматизированные системы завода «Семаргл» уже востребованы в ритейле, фармацевтике и пищевой промышленности. На предприятии помимо производственных линий разместились подразделения НИОКР и Центр развития промышленной робототехники.
«Петербург занимает первое место в России по уровню роботизации. На предприятиях Северной столицы уже работают порядка двух тысяч роботов. Петербург поддерживает проекты, которые укрепляют технологический суверенитет России и выводят отечественную промышленность на новый уровень. Уверен, предприятие станет центром компетенций в области промышленной робототехники и задаст высокие стандарты качества», — заявил Беглов.
По данным Росстата за 2025 год, город действительно лидирует по числу промышленных роботов в организациях. В петербургской ОЭЗ сегодня 66 резидентов с совокупным объемом инвестиций около 300 млрд рублей — и «Семаргл» становится одним из ее ключевых якорей.
Мегаполис XXI века.
Промышленные амбиции города получили зримое воплощение и на собственной экспозиции в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Площадь петербургского стенда составила почти 1700 квадратных метров.
«Наш стенд — это рассказ о Петербурге как мегаполисе XXI века. Мы представили все самые передовые технологии нашего города. Сегодня самые крупные средства инвестируем в развитие промышленности. Главная из сфер — робототехника, о необходимости развития которой говорил президент», — сказал Беглов, осмотрев экспозицию 4 июня.
Петербург продемонстрировал в «Экспофорум» множество достижений. Помимо SENAT 900 на площадке также представили новую модель LADA Iskra — серийное производство полного модельного ряда «Автозавода Санкт-Петербург» стартовало в сентябре 2025 года. Что касается других разработок, компания «ИндуТех» показала роботизированный манипулятор, созданный совместно со студентами ГУАП: в коллаборации с Императорским фарфоровым заводом робот с помощью 3D-камеры демонстрировал возможности технического зрения.
Судостроительная зона представила работу петербургских проектно-конструкторских бюро: модель контейнеровоза проекта «Римский-Корсаков», безэкипажные катера «ОРКАН» и «БРИЗ». На экранах транслировалось видео о реновации «Северной верфи» — к 2030 году там планируют создать высокотехнологичный судостроительный комплекс мирового уровня.
Также внимание привлек макет мостового перехода в составе Широтной магистрали скоростного движения с динамической подсветкой и управляемыми механизмами разведения пролетов. А НПО «Обуховский завод» показала макеты гидроцилиндров для разводки мостов и тоннелепроходческого щита для метрополитена.