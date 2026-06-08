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Под Владивостоком авто улетело в реку, водитель погиб, пассажиры в больнице

25-летний молодой человек имел 7 лет стажа вождения и неоднократно привлекался за нарушения ПДД.

Источник: Аргументы и факты

25-летний водитель автомобиля Toyota Crown скончался после ДТП в пригороде Владивостока, когда машина съехала в речку Богатую. Три пассажира — мужчины возрастом от 21 до 24 лет — госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

Происшествие произошло в воскресенье, 7 июня, в районе дома № 6 по улице Тимирязева. Молодой водитель не справился с управлением, и автомобиль вылетел на обочину, а затем улетел в речку.

По данным ГАИ, в момент аварии в салоне находились не только водитель, но и три пассажира. Все они доставлены в больницу, а водитель, несмотря на прибывшую к месту происшествия помощь, погиб.

Стаж вождения погибшего составлял 7 лет. Ранее он многократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.