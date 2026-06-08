Британия испытала новые беспилотники у границ России: что известно

Испытания прошли на территории Эстонии, где НАТО наращивает свои ударные силы. Командир батальона подполковник Том Редон объяснил, что это место выбрано стратегически, чтобы тренироваться в сложных условиях. Он добавил, что учения с финнами помогают лучше работать вместе и быстрее уничтожать врага.