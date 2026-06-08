Кто сможет автоматически сдавать декларацию в Казахстане

До 15 сентября 2026 года некоторые казахстанцы должны сдать декларацию о доходах и имуществе по форме 270 (по итогам за 2025 год). Это также относится к инвесторам — при наличии дохода от продажи ценных бумаг в 2025 году казахстанцы должны сдавать декларацию 270.00 до 15 сентября 2026 года. И это также касается тех, кто получал доход от некоторых банковских кешбэков.
Обычно всё это нужно было делать вручную. Однако на платформе «Открытые НПА» появился проект приказа министра финансов «Об утверждении Правил и сроков реализации пилотного проекта по представлению брокерами сведений об операциях физических лиц с ценными бумагами и их держателях в электронном виде».
Как отмечается в кратком содержании документа, в нем определены правила реализации пилотного проекта, в рамках которого ожидается апробация работы специализированного программного обеспечения — приложения/модуля «Stock market Tax View». Оно позволит автоматизировать процесс расчета индивидуального подоходного налога (ИПН) с дохода от прироста стоимости по ценным бумагам и предзаполнения налоговой отчетности.
То есть инвесторам будет проще сдавать форму 270.00 в Казахстане, если проект успешно реализуется. Обсуждение документа продлится до 17 июня 2026 года.
Кто должен сдавать декларацию 270.00.
Напомним, что обязательно по сдаче декларации о доходах коснется граждан, которые соответствуют одному из следующих критериев:
госслужащие и приравненные к ним лица, а также их супруги;
руководители юридических лиц и их супруги-резиденты Казахстана;
учредители юрлиц, которые владеют свыше 10% уставного капитала организации, а также их супруги, за исключением участников некоммерческих организаций;
крупные участники банков, страховых и управляющих инвестиционным портфелем, а также их супруги;
лица, занимающиеся частной практикой (например, нотариусы);
лица, получившие в 2025 году доход, который нужно самостоятельно задекларировать (в том числе доход от ценных бумаг), за исключением доходов от предпринимательства;
лица, которые хранят в иностранных банках деньги на сумму свыше 1 000 месячных расчетных показателей (МРП), то есть 3 932 000 тенге по итогам 2025 года;
лица, имеющие имущество за рубежом;
лица, имеющие в собственности цифровые активы;
лица, которые в 2025 году приобретали имущество стоимостью свыше 20 000 МРП (78 640 000 тенге);
лица, которые подавали заявление о применении налоговых вычетов в виде предварительной суммы прочих вычетов.
А если казахстанцы не попадают в какую-либо из вышеописанных категорий, то сдавать декларацию им не нужно, даже если в прошлом году они подавали «входную» декларацию об активах и обязательствах по форме 250. С 1 января прошлого года их «отвязали» друг от друга.