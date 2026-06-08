Кто сможет автоматически сдавать декларацию в Казахстане

До 15 сентября 2026 года некоторые казахстанцы должны сдать декларацию о доходах и имуществе по форме 270 (по итогам за 2025 год). Это также относится к инвесторам — при наличии дохода от продажи ценных бумаг в 2025 году казахстанцы должны сдавать декларацию 270.00 до 15 сентября 2026 года. И это также касается тех, кто получал доход от некоторых банковских кешбэков.