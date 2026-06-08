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В Перми откроют «Сыроварню» столичного ресторатора Аркадия Новикова

Легендарный ресторан появится в историческом центре города.

Источник: Комсомольская правда

До Перми дошла легендарная сеть «Сыроварен» столичного ресторатора Аркадия Новикова. Точки общепита работают во многих регионах России.

Об открытии ресторана «Сыроварня» сообщил организатор бизнеса в Прикамье компания «Ежевика». Страничка «Сыроварня Пермь» появилась в соцсетях. Бренд-шефом нового ресторана Станет модератор крупнейших федеральных кулинарных площадок Алексей Ткаченко.

Сырная лавка «Сыроварни Пермь» предложит десятки видов сыров и блюд из них. Открытие ресторана состоится «Сыроварня» состоится 15 июня на ул. Сибирской, 37 / ул. Краснова, 14.

Бизнес Аркадия Новикова включает рестораны и кафе: «Магадан», «Сыроварня», Cantinetta Antinori, Vogue Café, «Рыбы нет», Beefbar, Shiba, Artest, Savva, #Farш и другие. Один из них стал местом ужина спецпосланника президента США в Москве. Его накормили традиционными пермскими посикунчиками.

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