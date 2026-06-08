В Перми откроют «Сыроварню» столичного ресторатора Аркадия Новикова

Бизнес Аркадия Новикова включает рестораны и кафе: «Магадан», «Сыроварня», Cantinetta Antinori, Vogue Café, «Рыбы нет», Beefbar, Shiba, Artest, Savva, #Farш и другие. Один из них стал местом ужина спецпосланника президента США в Москве. Его накормили традиционными пермскими посикунчиками.