Режим «черного неба» вновь ввели в трех городах Башкирии

В трех городах республики — Уфе, Стерлитамаке и Салавате — вновь ввели режим «черного неба», сообщает Башгидромет.
Неблагоприятные метеорологические условия сохранятся 8 и 9 июня.
Режим «черного неба» вводится в период безветрия, тумана, жары. При таких погодных условиях вредные выбросы от заводов и машин не рассеиваются в воздухе, а накапливаются в приземном слое атмосферы. В результате чего образуется смог. Введение режима обязывает промышленные предприятия снизить объем выбросов в соответствии с их технологическими регламентами.