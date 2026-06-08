Режим «черного неба» вновь ввели в трех городах Башкирии

Режим «черного неба» вводится в период безветрия, тумана, жары. При таких погодных условиях вредные выбросы от заводов и машин не рассеиваются в воздухе, а накапливаются в приземном слое атмосферы. В результате чего образуется смог. Введение режима обязывает промышленные предприятия снизить объем выбросов в соответствии с их технологическими регламентами.