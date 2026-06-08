Выручка пермского «Инкаба» за первый квартал года снизилась на 22,9%

ПАО «Инкаб холдинг» опубликовало финансовые итоги за первый квартал 2026 года по основной операционной компании — ООО «Инкаб». Как следует из сообщения компании, выручка снизилась на 22,9% относительно аналогичного периода прошлого года и составила 985 млн руб. «Снижение выручки связано с общей рыночной коррекцией, однако ООО “Инкаб” демонстрирует рост операционной эффективности за счет роста маржинальности заказов», — отмечается в отчете. Показатель EBITDA вырос на 9,6% к данным АППГ и составил 286 млн руб.