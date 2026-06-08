ЦИК Армении: Партия Пашиняна не набрала 50% голосов на выборах

Партия армянского премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор» получила 49,81% голосов избирателей. Об этом сообщили в Избирательном комитете республики после подсчета голосов со всех участков.
По данным ЦИК страны, политсила набирает 49,82% голосов. Вторым идёт блок бизнесмена Самвела Карапетяна «Сильная Армения» (23,35%), а партия бывшего президента Роберта Кочаряна «Армения» замыкает тройку с результатом 9,94%.
Ранее премьер Армении Никол Пашинян выступил на пресс-конференции по итогам парламентских выборов в стране. По его утверждению, партия власти «Гражданский договор» набрала наибольшее число голосов. Никол Пашинян уже объявил о своей победе.
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