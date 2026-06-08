К началу лета в Красноярском крае открыто или обновлено почти 17 тысяч вакансий

На конец мая в Красноярском крае было открыто или обновлено более 16,9 тысячи вакансий. Как сообщили аналитики российской рекрутинговой платформы, это составляет 19% от общего числа предложений о работе в Сибири. Наиболее высокий спрос на персонал в Красноярском крае в начале лета зафиксирован в категории «Рабочий персонал» — 32% от всех вакансий в регионе. Далее идут «Строительство, недвижимость» (24%) и «Производство, сервисное обслуживание» (22%). В топ-5 также вошли «Транспорт, логистика, перевозки» (17%), «Продажи, обслуживание клиентов» (15%). Кроме того, в Красноярском крае второй месяц подряд фиксируется положительная динамика числа вакансий, как и в целом по Сибири. В мае по сравнению с апрелем спрос работодателей на персонал вырос на 6%.