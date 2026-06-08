В ФТС ответили на вопрос о пробке на границе с Казахстаном

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Скопление транспортных средств на границе с Казахстаном не связано с работой российских таможенных органов, сообщили РИА Новости в Федеральной таможенной службе (ФТС).
В воскресенье в комитете госдоходов Минфина Казахстана заявили, что пробка на границе с РФ образовалась из-за снижения темпа приема грузовых автомобилей сопредельной стороной.
«В рамках СПОТ мобильные группы таможни осуществляют выборочный контроль, проверка QR-кода занимает менее минуты и не влияет на движение транспорта через границу», — заявили в таможенной службе.
В ФТС напомнили, что ведомство не проводит таможенный контроль на границе с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Арменией.
«Таможенные органы выполняют дополнительные функции в рамках системы в соответствии с федеральным законом о СПОТ. Проверка кодов осуществляется выборочно, не препятствуя перемещению грузов и транспортных средств, что подтверждается водителями», — указали в ФТС.
Даже в случае увеличения потока грузового транспорта таможенные органы готовы обеспечить беспрепятственное перемещение товаров, подчеркнули в ФТС.
В России с 1 июня заработала новая система контроля ввоза товаров из ЕАЭС (Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии) — система подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ) российскими импортерами.
С помощью документации и QR-кода с предстоящей информацией о поставке товара и авансовой уплате обеспечительного платежа в сумме подлежащих уплате косвенных налогов (НДС и акцизов) система позволяет контролировать законность пересечения товаром российской границы и предотвращать уклонение от уплаты косвенных налогов в бюджеты, а также обеспечивать законность оборота ввозимых в РФ товаров. Оператором СПОТ выступает Федеральная налоговая служба России.