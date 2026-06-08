В ФТС ответили на вопрос о пробке на границе с Казахстаном

С помощью документации и QR-кода с предстоящей информацией о поставке товара и авансовой уплате обеспечительного платежа в сумме подлежащих уплате косвенных налогов (НДС и акцизов) система позволяет контролировать законность пересечения товаром российской границы и предотвращать уклонение от уплаты косвенных налогов в бюджеты, а также обеспечивать законность оборота ввозимых в РФ товаров. Оператором СПОТ выступает Федеральная налоговая служба России.