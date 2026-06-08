Gloria Jeans хочет избавиться от последних производственных активов

Российская сеть магазинов одежды Gloria Jeans намерена продать или передать в аренду два своих производства в Ростовской области. Речь идет о площадках в городах Шахты и Новошахтинск, пишет газета «Коммерсант», ссылаясь на письмо владельца компании в Минпромторг.