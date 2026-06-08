Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сборная Казахстана уверенно обыграла Иран в третьем матче Кубка Азии по волейболу

Национальная женская сборная Казахстана по волейболу провела третий матч группового этапа Кубка Азии, который проходит на Филиппинах, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Соперником казахстанской сборной в третьем матче группового этапа стала команда Ирана. В первой партии отечественные волейболистки уступили, но затем смогли взять уверенную победу во всех трех последующих сетах. Итоговый счет противостояния — 13:25, 25:20, 25:14, 25:19. Сборная Казахстана одержала третью победу за три сыгранных матча в группе B. С девятью очками национальная команда является лидером турнирной таблицы. Иран без набранных баллов располагается на пятом месте. Помимо Казахстана и Ирана в группе B за путевку в плей-офф Кубка Азии также борются Вьетнам, Индонезия, Гонконг и Ливан. Первые две команды, набравшие наибольшее количество очков, пройдут в полуфинальную стадию континентального кубка.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше