Соперником казахстанской сборной в третьем матче группового этапа стала команда Ирана. В первой партии отечественные волейболистки уступили, но затем смогли взять уверенную победу во всех трех последующих сетах. Итоговый счет противостояния — 13:25, 25:20, 25:14, 25:19. Сборная Казахстана одержала третью победу за три сыгранных матча в группе B. С девятью очками национальная команда является лидером турнирной таблицы. Иран без набранных баллов располагается на пятом месте. Помимо Казахстана и Ирана в группе B за путевку в плей-офф Кубка Азии также борются Вьетнам, Индонезия, Гонконг и Ливан. Первые две команды, набравшие наибольшее количество очков, пройдут в полуфинальную стадию континентального кубка.
Сборная Казахстана уверенно обыграла Иран в третьем матче Кубка Азии по волейболу
Национальная женская сборная Казахстана по волейболу провела третий матч группового этапа Кубка Азии, который проходит на Филиппинах, передает корреспондент NUR.KZ.
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