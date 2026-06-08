Shot: Ущерб от «схемы Долиной» за год превысил два миллиарда рублей

Ущерб от «схемы Долиной» за год превысил два миллиарда рублей — минимум 200 семей через суд пытаются вернуть квартиры, купленные у пенсионеров. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщили в Telegram-канале Shot.
Среди пострадавших — молодые семьи, инвалиды. Покупатели устроили флешмоб с фото, где просят разобраться со «схемой Долиной», так как судебные разбирательства затягиваются и люди продолжают жить в съемных квартирах.
В целом ущерб от махинаций по «схеме Долиной» за три года превысил уже 1,5 триллиона рублей, однако сумма может увеличиться — за прошлый год количество исков резко возросло и точную цифру в судах пока назвать не могут, уточнили в публикации.
В начале мая Долина анонсировала песню под названием «Момент истины». Многие фанаты сочли, что в ней содержится попытка лирически переосмыслить скандал, связанный с квартирой певицы в Хамовниках, а также критику, обрушившуюся на нее в связи с этим.
Еще в апреле Долина говорила журналистам о жизни после скандала с продажей квартиры в Москве. Она назвала резонансную историю самым страшным и сложным периодом в жизни.