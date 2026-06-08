Новый троян крадет данные и блокирует смартфоны: как не допустить заражения телефона

Вредоносное ПО распространяется через мессенджеры, SMS и почту под видом бесплатного доступа к ChatGPT, «Яндекс Музыке», VPN или модов для Minecraft, а также под именами «Декларация» и «Счет на оплату». После установки приложение запрашивает разрешения, получает доступ к Службе специальных возможностей, перехватывает пароли и имитирует касания. Затем требует установить пин-код, позволяющий злоумышленнику заблокировать устройство. Базовый код трояна зашифрован и работает только в оперативной памяти, что делает его невидимым при проверке.