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Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 8 июня

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 8 июня 2026 года (на 11:08).

Источник: Zakon.kz

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 487,44 тенге, евро — 567,38 тенге, рубля — 6,62 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане — 483 тенге, продажи — 490 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане — 558 тенге, продажи — 568 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане — 6,3 тенге, продажи — 6,6 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы — 484,3 тенге, продажи — 486,9 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы — 558,8 тенге, продажи — 564,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы — 6,39 тенге, продажи — 6,52 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте — 484,6 тенге, продажи — 486,7 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте — 558,7 тенге, продажи — 565,3 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте — 6,41 тенге, продажи — 6,48.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.