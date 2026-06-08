Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 8 июня

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 487,44 тенге, евро — 567,38 тенге, рубля — 6,62 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане — 483 тенге, продажи — 490 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане — 558 тенге, продажи — 568 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане — 6,3 тенге, продажи — 6,6 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы — 484,3 тенге, продажи — 486,9 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы — 558,8 тенге, продажи — 564,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы — 6,39 тенге, продажи — 6,52 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте — 484,6 тенге, продажи — 486,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте — 558,7 тенге, продажи — 565,3 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте — 6,41 тенге, продажи — 6,48.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.