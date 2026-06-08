«Дюла-тур»: как Красноярск впервые полетел в Таиланд напрямую

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. История «Дюла-тур» — это не только биография одной туристической компании, но и хроника того, как Красноярск в 90-е годы учился заново смотреть на мир. В первой части спецпроекта НИА рассказало, как производственно-коммерческая фирма, возникшая в начале новой рыночной эпохи, постепенно пришла к туризму. Теперь — о моменте, когда этот выбор стал настоящим прорывом: «Дюла-тур» не просто отправила красноярцев в Таиланд, а впервые связала Сибирь с этим направлением прямым чартерным рейсом.