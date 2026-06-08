«Дюла-тур»: как Красноярск впервые полетел в Таиланд напрямую

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. История «Дюла-тур» — это не только биография одной туристической компании, но и хроника того, как Красноярск в 90-е годы учился заново смотреть на мир. В первой части спецпроекта НИА рассказало, как производственно-коммерческая фирма, возникшая в начале новой рыночной эпохи, постепенно пришла к туризму. Теперь — о моменте, когда этот выбор стал настоящим прорывом: «Дюла-тур» не просто отправила красноярцев в Таиланд, а впервые связала Сибирь с этим направлением прямым чартерным рейсом.
24 июня 1994 года из Красноярска в Таиланд отправился первый чартер «Дюла-тур». Сегодня прямой перелет на курорт кажется обычной частью туристического рынка. Тогда это было почти событием из будущего: региональная компания решилась сделать то, чего в Красноярске еще никто не делал.
До этого туристов отправляли через Москву. Красноярск — Москва, затем регулярный рейс до Бангкока, затем дорога до курорта. Маршрут был многоступенчатым. Но за первый год работы с Таиландом стало понятно: спрос растет, направление притягивает людей, а значит, нужно думать о прямом рейсе.
Так начались переговоры с «КрасЭйром». Сначала рассматривали Ил-86, затем договорились на Ил-62. Самолет стал первым большим символом нового туристического времени для Красноярска.
Но сам перелет был совсем не таким, каким его знают туристы сегодня. Китай тогда не пропускал чартерные рейсы через свое воздушное пространство. Регулярные рейсы из России в Бангкок летали, но для чартеров небо было закрыто. Поэтому маршрут получался длинным и сложным: Красноярск — дозаправка в Карачи или Дели — Утапао. Вся дорога занимала около 14 часов.
Первый рейс был финансово тяжелым и почти экспериментальным. Большой самолет, дальний маршрут, сложная организация — и всего 38 пассажиров. Все они уместились в один автобус и поехали в отель. Именно с таких рейсов и начинается большой рынок: с риска, веры в направление и способности довести дело до конца.
Через несколько месяцев ситуация изменилась. Уже в январе 1995 года «Дюла-тур» поставила Ил-86 и полностью загрузила его — 340 человек. Это был принципиальный перелом. Красноярск увидел, что зарубежный отдых может быть не только редкой поездкой для узкого круга, но и новым массовым опытом.
Тогда еще не было привычной системы, в которой туроператор заключает контракты с десятками отелей, распределяет туристов по категориям и заранее просчитывает все варианты. Многое строилось на личных переговорах. Владимир Демидов сам регулярно летал с группами, затем отправлял заместителей. Деньги иногда везли с собой, потому что международные расчеты были сложными. Отели выбирали крупные, надежные, способные принять сразу большую группу.
Так для первых красноярских туристов особым местом стал «Амбассадор» в Паттайе. Через него прошли сотни людей. Сегодня путешественник выбирает между десятками отелей, читает отзывы, сравнивает пляжи, бассейны, завтраки, виды из номера. Тогда все было иначе: один большой отель, одна группа, один новый мир, куда люди попадали впервые.
Первые туристы тоже были другими. Они еще не были искушенными путешественниками, не сравнивали курорты, не требовали особых условий, не спорили о тонкостях сервиса. Многие просто впервые видели тропики, океан, другую культуру, другой ритм жизни. Таиланд открывался не как точка на карте, а как ощущение свободы после долгих лет закрытого пространства.
Для Красноярска это имело значение не только туристическое, но и психологическое. Город, находящийся в центре Сибири, начал напрямую соединяться с миром. Без обязательной Москвы, без ощущения периферийности, без мысли, что все большое начинается где-то далеко. «Дюла-тур» фактически доказала: региональная компания может сама формировать международный маршрут, собирать рынок, брать ответственность и вести за собой других.
В этом и заключалась разница между турагентом и туроператором. Агент продает готовый продукт, созданный кем-то другим. Туроператор собирает этот продукт сам: перелет, гостиницы, трансферы, принимающую сторону, документы, сопровождение, риски. В 90-е «Дюла-тур» не просто продавала Таиланд — она создавала его для красноярцев как доступное направление.
Потом будут другие страны: Израиль, Черногория, Болгария, Турция. Будут рейсы, которые случались один или несколько раз. Будут многолетние программы. Но Таиланд останется точкой отсчета, потому что именно там компания впервые почувствовала масштаб своей новой роли.
Сибирь всегда измеряет расстояния иначе. Здесь тысяча километров не кажется абстракцией, здесь дорога — часть характера. Но прямой рейс в Таиланд изменил саму идею расстояния. Он сделал дальнее ближе, а мечту — практичной. Для семей с детьми, для работников предприятий, для людей, которые всю жизнь жили в логике суровой зимы и короткого отпуска, это было больше, чем тур. Это был новый способ представить себе отдых.
История первого чартера стала одной из ключевых глав в биографии «Дюла-тур». 38 человек в первом самолете могли выглядеть скромным началом, но за ними стояло главное — открытая дверь. Через нее Красноярск начал летать в Азию напрямую.