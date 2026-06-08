Нижегородцам напомнили, как безопасно готовить пресноводную рыбу

Роспотребнадзор по Нижегородской области выпустил рекомендации для жителей региона по безопасному употреблению пресноводной рыбы. Несмотря на питательную ценность продукта, он может нести угрозу здоровью, предупредили эксперты.
В рыбе из пресных водоёмов порой встречаются паразиты, патогенные микробы и тяжёлые металлы. Снизить опасность помогает правильная обработка и грамотное приготовление улова.
Оптимально готовить рыбу сразу после вылова. Если сделать это сразу не получается, продукт нужно заморозить. Эффективность заморозки зависит от температуры: при −40 °C паразиты гибнут за 7 часов, при −35 °C — за 14 часов. В стандартной морозилке (−18 °C) для надёжного уничтожения личинок требуется не менее 20 суток непрерывной заморозки.
Перед готовкой важно тщательно очистить рыбу: удалить жабры и внутренности (именно там чаще всего концентрируются паразиты), после чего хорошо промыть тушку.
Термическая обработка должна быть полноценной. При варке рыбу держат в кипящей воде минимум 15−20 минут. Для жарки куски толщиной около 2 см нужно обжаривать в раскалённом масле не меньше 15−20 минут.
Особые правила действуют при засолке: доля соли должна быть не ниже 6% от веса рыбы. Сроки выдержки различаются по размеру тушек: мелкую рыбу солят минимум 14 дней, среднюю — не менее 21 дня, крупную — от 40 дней.
Соблюдение норм хранения, очистки и приготовления позволит минимизировать риски заражения и сохранить здоровье, подчёркивают в ведомстве.
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