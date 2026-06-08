Нижегородцам напомнили, как безопасно готовить пресноводную рыбу

Оптимально готовить рыбу сразу после вылова. Если сделать это сразу не получается, продукт нужно заморозить. Эффективность заморозки зависит от температуры: при −40 °C паразиты гибнут за 7 часов, при −35 °C — за 14 часов. В стандартной морозилке (−18 °C) для надёжного уничтожения личинок требуется не менее 20 суток непрерывной заморозки.