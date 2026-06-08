В Ростовской области подешевела говядина

По данным Ростовстата, за неделю с 25 мая по 1 июня 2026 года в Ростовской области зафиксировано снижение средней стоимости говядины на 6 рублей — с 709,98 до 699,92 рубля за килограмм.
Региональная динамика цен: самая низкая цена зафиксирована в Сальске — 651,98 рубля/кг, самая высокая — в Таганроге (714,16 рубля/кг), в Ростове‑на‑Дону цена соответствует прежнему среднему уровню — 709,98 рубля/кг.
При этом средние цены на другие виды мяса остались стабильными: свинина — 424 рубля/кг, а баранина — 798 рублей/кг.
Охлаждённые и мороженые куры подорожали на 2 рубля — с 218 до 220 рублей за килограмм.