В Перми стартует новый этап гидравлических испытаний

«Любой гараж или киоск, установленный ближе 3 метров от трубы или теплового канала, автоматически превращается в препятствие для аварийной бригады. В результате энергетики тратят время на согласование сноса, объезды или разбор конструкций. В итоге без горячей воды дольше остаются целые кварталы. Мы настоятельно просим жителей не нарушать охранные зоны — это в ваших же интересах», — комментирует заместитель главного инженера по обеспечению технического состояния Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Владислав Маслов.