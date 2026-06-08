В Красноярске предпринимателя обвиняют в несуществующих исследованиях для детсадов на 1,8 млн рублей

В Красноярске перед судом предстанет директор компании, которую обвиняют в мошенничестве при исполнении муниципального контракта. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
По версии следствия, история началась в 2015 году. Компания получила контракт на проведение лабораторных исследований и инструментальных измерений в дошкольных учреждениях Красноярска. При этом, как считают правоохранители, у организации не было необходимой аккредитации, технической базы и реальной возможности выполнить такие работы.
Чтобы создать видимость исполнения контракта, руководитель фирмы подготовила фиктивные протоколы измерений и оценки химических факторов воздуха в детских садах. Затем документы вместе с актами сдачи приемки передали заказчику. Ущерб бюджету Красноярска составил 1,8 млн рублей.
В ходе следствия на автомобиль обвиняемой стоимостью 1,9 млн рублей наложили арест. Прокуратура также заявила гражданский иск на сумму причиненного ущерба.
Прокурор утвердил обвинение по статьям о мошенничестве. Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Красноярска.