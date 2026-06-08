В Красноярске предпринимателя обвиняют в несуществующих исследованиях для детсадов на 1,8 млн рублей

По версии следствия, история началась в 2015 году. Компания получила контракт на проведение лабораторных исследований и инструментальных измерений в дошкольных учреждениях Красноярска. При этом, как считают правоохранители, у организации не было необходимой аккредитации, технической базы и реальной возможности выполнить такие работы.