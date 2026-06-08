Эксперт оценил вероятность масштабного вторжения США на Кубу

«Полномасштабное вторжение пока я рассматриваю как крайне маловероятное. Учитывая, что это потребует очень больших издержек для американской администрации. (…) В преддверии ноябрьских выборов, наверное, не самое лучшее решение для американцев», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».
Аналитик Розенталь считает, что администрация Белого дома не пойдет на прямое военное вмешательство. По его мнению, Вашингтон продолжит наращивать давление на Гавану через экономические и политические рычаги. Основная цель такой стратегии — вынудить кубинское руководство пойти на уступки.
Розенталь полагает, что Белый дом не станет применять военную силу. Вместо этого он, скорее всего, продолжит давить на кубинские власти экономическими и политическими методами, пытаясь добиться уступок.
Ранее президент США Дональд Трамп сделал заявление о планах Вашингтона в отношении Кубы. По его словам, американские власти намерены изменить государственное устройство острова. «Думаю, вы знаете, нам нужно избавиться от режима. Режим был очень жестким, очень неприятным», — подчеркнул глава Белого дома.