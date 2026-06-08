Эксперт оценил вероятность масштабного вторжения США на Кубу

Ранее президент США Дональд Трамп сделал заявление о планах Вашингтона в отношении Кубы. По его словам, американские власти намерены изменить государственное устройство острова. «Думаю, вы знаете, нам нужно избавиться от режима. Режим был очень жестким, очень неприятным», — подчеркнул глава Белого дома.