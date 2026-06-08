Хабаровчанам рассказали о правилах выбора мороженого

Первое правило выбора мороженого: внимательно читайте состав продукта. На этикетке должны быть указаны ингредиенты, из которых состоит мороженое. Согласно ГОСТ, в основе рецепта должны быть молоко или сливки, сливочное масло, сухое молоко, сахар, вкусовые ингредиенты, стабилизаторы. Мороженое должно содержать более 40% молока. Классическое молочное и сливочное мороженое, а также пломбир не могут содержать растительные жиры. Если молочный жир в десерте заменяют растительным, количество последнего должно быть не более 50% от всей массы жира мороженого. Если же замена составляет 100%, продукт называется «десерт замороженный».