Хабаровчанам рассказали о правилах выбора мороженого

С наступлением лета и приходом долгожданной жары самым популярным продуктом вновь станет мороженое. В продаже предлагают сотни видов холодного лакомства. На что обращать внимание перед покупкой десерта, рассказывает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Роскачество.
Первое правило выбора мороженого: внимательно читайте состав продукта. На этикетке должны быть указаны ингредиенты, из которых состоит мороженое. Согласно ГОСТ, в основе рецепта должны быть молоко или сливки, сливочное масло, сухое молоко, сахар, вкусовые ингредиенты, стабилизаторы. Мороженое должно содержать более 40% молока. Классическое молочное и сливочное мороженое, а также пломбир не могут содержать растительные жиры. Если молочный жир в десерте заменяют растительным, количество последнего должно быть не более 50% от всей массы жира мороженого. Если же замена составляет 100%, продукт называется «десерт замороженный».
Различные виды мороженого отличаются жирностью. В молочном она не должна превышать 7,5%; в сливочном должна быть от 8 до 11,5%; в пломбире от 12 до 20%.
Стабилизаторы — необходимые при производстве мороженого ингредиенты. Они обеспечивают стабильность при хранении продукта, снижают риск усадки и повышают устойчивость мороженого к таянию.
При производстве мороженого допустимо использование следующих стабилизаторов и загустителей: альгинат натрия (Е401), агар (Е 406), каррагинан и его натриевая, калиевая и аммонийная соли, включая фурцеллеран (Е407), камедь рожкового дерева (Е410), гуаровая камедь (Е412), ксантановая камедь (Е415), камедь тары (Е417), пектин (Е440), целлюлоза (Е460), карбоксиметилцеллюлоза натриевая соль (Е466), крахмал окисленный (Е1404), эфир крахмала и натриевой соли октенил-янтарной кислоты (Е1450), желатин, агароид и казеинат натрия.
Лакомство должно быть равномерного цвета. Неоднородный цвет может свидетельствовать, что на производстве массу плохо перемешали с натуральной добавкой или красителем. При производстве мороженого допускается использование различных пищевых красителей, ароматизаторов, антиокислителей, подсластителей. Эти ингредиенты маркируются буквой Е и трехзначным числом, например Е100, Е101, Е102, Е122, Е142, Е150, Е160а, Е160b.
При изготовлении кондитерской глазури, в отличие от молочной части мороженого, допускается использование растительных жиров. Состав глазури также указывают в маркировке (в общем составе мороженого, либо отдельно). Качественная глазурь не должна быть излишне крошливой или наоборот липкой консистенции. Белый налет и крупинки, точки свидетельствуют, что при производстве глазури нарушили технологию или продукт хранился неправильно. Настоящее мороженое тает медленно и одновременно с глазурью. Глазурь должна быть распределена равномерно по поверхности продукта и не отваливаться от мороженого.
Определить, качественное ли мороженое вы купили можно, отколов кусочек от продукта, который недавно достали из морозилки. Если кусочек откалывается легко, мороженое качественное, так как хорошо закаленная мороженая масса всегда плотной консистенции. Появление кристалликов льда свидетельствует о повторной заморозке.
Если мороженое деформировано, есть вероятность, что был нарушен режим хранения или срок годности истекает. К окончанию безопасного для употребления периода мороженое начинает терять свою форму и «усыхает».