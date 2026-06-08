Двухлетний ребенок пострадал в ДТП с иномаркой в Дзержинском районе Волгограда

По предварительным данным, около 15:14 48-летний водитель за рулем автомобиля «Опель Астра» двигался по улице Исторической. Напротив дома № 185Б он не смог соблюсти безопасную дистанцию до впереди идущей машины и врезался в «Ладу Приору».