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Жители Красноярского края получают самые высокие зарплаты в Сибири

Cтатистикой поделились специалисты Новосибирскстат.

Источник: Комсомольская правда

Красноярский край занял первое место по уровню зарплат в Сибири — в среднем один местный житель зарабатывает по 110 958 рублей в месяц. Об этом пишет Sibnovosti.ru со ссылкой на данные Новосибирскстата.

Так, за первый квартал 2026 года среднемесячный доход работников в Сибири составляет 89 831 рубль. Помимо нашего края, в тройке лидеров Иркутская область (97 982 рубля на человека) и Новосибирская область (чуть больше 91 тысячи).

Самая низкая средняя зарплата в СФО в Алтайском крае — 65 тысяч рублей на человека.

Ранее мы писали, что с 21 по 23 октября 2026 года в Красноярске пройдет крупное международное мероприятие — форум «Россия — спортивная держава».