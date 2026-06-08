Жители Красноярского края получают самые высокие зарплаты в Сибири

Красноярский край занял первое место по уровню зарплат в Сибири — в среднем один местный житель зарабатывает по 110 958 рублей в месяц. Об этом пишет Sibnovosti.ru со ссылкой на данные Новосибирскстата.
Так, за первый квартал 2026 года среднемесячный доход работников в Сибири составляет 89 831 рубль. Помимо нашего края, в тройке лидеров Иркутская область (97 982 рубля на человека) и Новосибирская область (чуть больше 91 тысячи).
Самая низкая средняя зарплата в СФО в Алтайском крае — 65 тысяч рублей на человека.
Ранее мы писали, что с 21 по 23 октября 2026 года в Красноярске пройдет крупное международное мероприятие — форум «Россия — спортивная держава».