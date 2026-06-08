Численность трудящихся сверх нормы казахстанцев выросла на 14%

Численность казахстанцев, фактически работающих от 41 часа в неделю, продолжает расти. По итогам первого квартала 2026-го года 1,4 млн занятых в Республике Казахстан фактически отработали более 41 часа в неделю. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их численность увеличилась на 13,8%, или на 170,8 тыс. человек. Для сравнения: в первом квартале 2025-го года в стране насчитывалось 1,2 млн таких работников.
Мужчины по-прежнему составляют основную часть занятых с увеличенной продолжительностью рабочей недели. В первом квартале 2026-го года более 41 часа в неделю работали 897,7 тыс. мужчин, что на 11,9% больше, чем годом ранее. Среди женщин показатель вырос ещё заметнее — на 17,5%, до 507,6 тыс. человек. В результате доля работников, занятых более 41 часа в неделю, увеличилась с 13,3% до 15% от общей численности занятых. Среди мужчин их удельный вес вырос с 16,7% до 18,5%, среди женщин — с 9,6% до 11,2%.
Наиболее многочисленную группу работников с чрезмерно продолжительной рабочей неделей составляют люди среднего возраста. Из 1,4 млн человек сразу 434,4 тыс. человек в первом квартале 2026-го приходилось на возрастную группу от 35 до 44 лет, ещё 315,7 тыс. человек — от 45 до 54 лет. Среди молодёжи показатели были заметно меньше: в возрастной категории от 16 до 24 лет более 41 часа в неделю работали 125,4 тыс. человек, от 25 до 28 лет — 111,8 тыс. человек. Вместе с тем по доле перерабатывающих занятых лидировали возрастные группы от 45 до 54 лет и от 35 до 44 лет, где более 41 часа в неделю работали соответственно 16,5% и 16,3% всех занятых этих возрастных категорий. Для сравнения: среди молодёжи в возрасте от 16 до 24 лет показатель составлял 11,3%.
Большинство работников с продолжительной рабочей неделей являются наёмными сотрудниками. В первом квартале 2026 года численность таковых составляла 935,3 тыс. человек, из них 868,7 тыс. человек работали по постоянным трудовым договорам. Ещё 470 тыс. человек относились к самостоятельно занятым. При этом именно среди самозанятых доля работающих более 41 часа в неделю оказалась особенно большой: 22,4% от общей численности такой категории работников. У наёмных сотрудников показатель был заметно меньше: 12,8%. Среди всех наёмных работников наибольшая доля перерабатывающих пришлась на занятых на определённый объём работ: 34,3%.
В разрезе видов экономической деятельности больше всего занятых, фактически отрабатывающих более 41 часа в неделю, в первом квартале 2026-го года было сосредоточено в торговле и ремонте автомобилей и мотоциклов: 373,8 тыс. человек. Значительные показатели также наблюдались в промышленности (240,6 тыс. человек), транспорте и складировании (148,4 тыс. человек), строительстве (125,6 тыс. человек) и сельском хозяйстве (119,9 тыс. человек).
Если рассматривать не абсолютные значения, а долю таких работников внутри каждой отрасли, первое место заняла горнодобывающая промышленность, где более 41 часа в неделю работали 31,5% всех занятых. Высокие показатели также были зафиксированы в торговле и ремонте автомобилей и мотоциклов (23,8%), в сфере услуг по проживанию и питанию (23,5%), транспорте и складировании (22,5%) и строительстве (19,5%). В то же время относительно редко перерабатывали сотрудники сферы образования (3,3%), здравоохранения и социального обслуживания населения (5,4%), а также сегмента финансовой и страховой деятельности (6%).
Для сравнения: среди всего занятого населения Казахстана, а не только среди работников с увеличенной продолжительностью рабочей недели, среднее фактическое время работы в первом квартале текущего года составило 39 часов в неделю. Наиболее продолжительная средняя рабочая неделя пришлась на горнодобывающую промышленность: 44 часа. В промышленности, строительстве, торговле, сфере услуг по проживанию и питанию, а также в секторе административного и вспомогательного обслуживания показатель составлял 42 часа в неделю, в транспорте и складировании, обрабатывающей промышленности и сфере предоставления прочих услуг — 41 час. Самая короткая средняя рабочая неделя была зафиксирована в сельском хозяйстве: 33 часа.
Таким образом, казахстанцев, работающих более 41 часа в неделю, становится всё больше как в абсолютном выражении, так и относительно общей численности занятых. Наиболее часто продолжительная рабочая неделя встречается среди работников среднего возраста, самостоятельно занятых граждан, а также в таких сферах, как добыча полезных ископаемых, торговля, транспорт и строительство. В то же время в социально ориентированных отраслях, включая образование и здравоохранение, доля работников с увеличенной продолжительностью рабочей недели остаётся сравнительно небольшой.