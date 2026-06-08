Численность трудящихся сверх нормы казахстанцев выросла на 14%

Наиболее многочисленную группу работников с чрезмерно продолжительной рабочей неделей составляют люди среднего возраста. Из 1,4 млн человек сразу 434,4 тыс. человек в первом квартале 2026-го приходилось на возрастную группу от 35 до 44 лет, ещё 315,7 тыс. человек — от 45 до 54 лет. Среди молодёжи показатели были заметно меньше: в возрастной категории от 16 до 24 лет более 41 часа в неделю работали 125,4 тыс. человек, от 25 до 28 лет — 111,8 тыс. человек. Вместе с тем по доле перерабатывающих занятых лидировали возрастные группы от 45 до 54 лет и от 35 до 44 лет, где более 41 часа в неделю работали соответственно 16,5% и 16,3% всех занятых этих возрастных категорий. Для сравнения: среди молодёжи в возрасте от 16 до 24 лет показатель составлял 11,3%.