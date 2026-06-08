Врачи рассказали, как дачникам защититься от мышиной лихорадки

Главный эпидемиолог области Алексей Данилов рекомендует регулярно бороться с грызунами и проводить влажную уборку в помещениях, где есть следы их жизнедеятельности. При уборке он советует надевать ватно-марлевую повязку, резиновые перчатки и использовать специальные моющие средства. Также специалист призывает тщательно мыть руки и продукты перед едой, особенно если они хранились в погребах, и не забывать про защиту при сельхозработах.