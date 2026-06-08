Врачи рассказали, как дачникам защититься от мышиной лихорадки

Дачников и жителей частных домов предостерегли от заражения геморрагической лихорадкой. Советы публикует телеканал «Саратов 24» со ссылкой на министерство здравоохранения Саратовской области.
Единственный источник вируса — мыши. Подхватить болезнь можно разными способами: через пыль (до 85% случаев), воду, еду, грязные руки или зараженные предметы. Основные симптомы — высокая температура, слабость, сильная головная боль, боли в пояснице и проблемы с мочеиспусканием. При первых признаках врачи советуют сразу обращаться за помощью и не заниматься самолечением.
Главный эпидемиолог области Алексей Данилов рекомендует регулярно бороться с грызунами и проводить влажную уборку в помещениях, где есть следы их жизнедеятельности. При уборке он советует надевать ватно-марлевую повязку, резиновые перчатки и использовать специальные моющие средства. Также специалист призывает тщательно мыть руки и продукты перед едой, особенно если они хранились в погребах, и не забывать про защиту при сельхозработах.
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