Нижегородские травматологи внедрили инновационный гель для лечения суставов

Травматолог Алексей Крупко отмечает растущую актуальность технологии для сравнительно молодых пациентов. Если прежде тяжёлые повреждения хряща были типичны для пожилых людей, сейчас подобные диагнозы всё чаще ставят тем, кому ещё нет 40 лет, — и привычные способы терапии в этих случаях не всегда дают нужный эффект.