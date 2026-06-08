Нижегородские травматологи внедрили инновационный гель для лечения суставов

Врачи‑травматологи из Нижнего Новгорода совершенствуют и популяризируют по всей России инновационный способ лечения суставных повреждений. Суть метода — малоинвазивное восстановление хряща с применением особого гидроколлоидного геля. Как показал опыт, средство эффективно помогает пациентам с дефектами суставной ткани, о чём рассказал Telegram‑канал «Бокал прессека».
Процедура предполагает точечное введение препарата в поражённый сустав — будь то коленный, голеностопный или тазобедренный. После инъекции гель полимеризуется, оставаясь при этом эластичным; по характеристикам он близок к природному хрящу человека. В результате у больных уменьшается боль, возвращается подвижность, а повседневная жизнь становится комфортнее.
Травматолог Алексей Крупко отмечает растущую актуальность технологии для сравнительно молодых пациентов. Если прежде тяжёлые повреждения хряща были типичны для пожилых людей, сейчас подобные диагнозы всё чаще ставят тем, кому ещё нет 40 лет, — и привычные способы терапии в этих случаях не всегда дают нужный эффект.
Значимый плюс методики — она позволяет надолго отложить необходимость в установке металлических имплантов и эндопротезов. Нижегородский подход уже вызвал профессиональный интерес у медиков из разных уголков страны: перенимать опыт приезжают специалисты из Москвы, Екатеринбурга, Челябинска, с Дальнего Востока, а также эксперты прославленного Центра имени Илизарова.
Ранее новые форматы диспансеризации запустили для нижегородцев.