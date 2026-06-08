Анна Данилина узнала позицию в мировом рейтинге после финала «Ролан Гаррос»

Лучшая казахстанская теннисистка в женском парном разряде Анна Данилина сохранила за собой шестое место в дабл-рейтинге. В активе Данилиной 6895 очков.
В минувший уикенд спортсменка в тандеме с сербкой Александрой Крунич провела финальный матч турнира Большого шлема «Ролан Гаррос». В решающем противостоянии за титул Данилина и Крунич уступили первым сеянным соревнований чешке Катерине Синяковой и американке Тэйлор Таунсенд.
Отметим, напарница казахстанки Александра Крунич располагается строчкой выше на пятой позиции, имея отрыв от Анны в 10 баллов.
Что касается чемпионок Открытого чемпионата Франции, то Синякова продолжает сохранять лидерство в парном рейтинге WTA, а Таунсенд находится на второй позиции.