Анна Данилина узнала позицию в мировом рейтинге после финала «Ролан Гаррос»

В минувший уикенд спортсменка в тандеме с сербкой Александрой Крунич провела финальный матч турнира Большого шлема «Ролан Гаррос». В решающем противостоянии за титул Данилина и Крунич уступили первым сеянным соревнований чешке Катерине Синяковой и американке Тэйлор Таунсенд.