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Анна Данилина узнала позицию в мировом рейтинге после финала «Ролан Гаррос»

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала на своем официальном сайте обновленную версию рейтинга в одиночном и парном разрядах, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Лучшая казахстанская теннисистка в женском парном разряде Анна Данилина сохранила за собой шестое место в дабл-рейтинге. В активе Данилиной 6895 очков.

В минувший уикенд спортсменка в тандеме с сербкой Александрой Крунич провела финальный матч турнира Большого шлема «Ролан Гаррос». В решающем противостоянии за титул Данилина и Крунич уступили первым сеянным соревнований чешке Катерине Синяковой и американке Тэйлор Таунсенд.

Отметим, напарница казахстанки Александра Крунич располагается строчкой выше на пятой позиции, имея отрыв от Анны в 10 баллов.

Что касается чемпионок Открытого чемпионата Франции, то Синякова продолжает сохранять лидерство в парном рейтинге WTA, а Таунсенд находится на второй позиции.