Выпускники Хабаровского края сдают ЕГЭ по математике

Сегодня в Хабаровском крае проходит ЕГЭ по математике базового и профильного уровней. Базовое тестирование сдают 2 684 человека, а профильное — 2 698 человек. Продолжительность экзамена базового уровня — 3 часа, профильного — 3 часа 55 минут. По результатам сдачи экзамена на базовом уровне выставляется оценка по пятибалльной шкале. Для получения аттестата о среднем общем образовании необходимо набрать не менее 27 баллов на профильном тестировании и не ниже отметки «3» — на базовом. Результаты базовой математики не учитываются при поступлении в вуз, перевод отметки в стобалльную шкалу не предусмотрен. Результаты ЕГЭ по математике будут известны не позднее 24 июня.